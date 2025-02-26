Сквер Бугрова в Богородском округе закончат благоустраивать к началу лета

2025 год объявлен годом развития территорий в Подмосковье. В настоящее время на территории Богородского округа продолжаются масштабные работы, в том числе и в сфере благоустройства общественных пространств. В частности, речь идет о сквере Бугрова, расположенном в тихом и уютном центре Ногинска. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В феврале здесь приступили к работам. В настоящее время на две трети завершены демонтажные работы. Этому благоволят благоприятные погодные условия. Сейчас на площадке задействовано 4 единицы техники и порядка 20 рабочих.

Управление благоустройства администрации Богородского округа со своей стороны приносит извинения жителям за доставленные временные неудобства и просит отнестись с пониманием. Вместе с тем обновленный сквер планируется открыть к началу летнего сезона.

Структуру сквера менять не будут. Обновят плитку. Также установят 11 камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» для обеспечения защищенности жителей во время прогулок, в том числе и в вечерние часы. А также более 30 опор уличного освещения. Что касается памятников Ленину и Екатерине Великой, то все постаменты приведут в нормативное состояние. Памятники останутся на своих местах.

Особо хотелось бы остановиться на валке деревьев, поскольку этот момент волновал жителей.

«Понимаем всю важность сохранения каждого зеленого насаждения. Это центр города — жителям хочется дышать, хочется зелени. Будет высажено порядка 15 разновидностей растений. Высадят новые деревья, причем больше, чем было вырублено в ходе работ», — подчеркнул заместитель главы Илья Просняков.

Ранее концепция благоустройства сквера обсуждалась на публичных слушаниях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.