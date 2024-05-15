Скрывшая от налоговой 300 млн руб Лерчек носит туфли по цене «Жигулей»

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, рассказала о своей любви к «хорошей обуви». Знаменитость заявила, что может носить обувь по цене, сопоставимой со стоимостью машины российского производства, сообщает kp.ru .

Лерчек недавно вышла из-под домашнего ареста по делу о неуплате налогов на более чем 300 млн рублей. Она рассказала, что отдает предпочтение качественной обуви, хотя может надеть как отечественные бренды, так и продукцию масс-маркетов.

«Я думаю, что максимальная цена для обуви, наверное, 100 тыс. рублей, 150 — это если мне что-то очень понравилось», — призналась Чекалина.

Блогер также отметила, что несколько лет назад покупала туфли и сумки, которые с годами стали стоить только дороже. Поэтому, как заявила Лерчек, она «правильно вкладывает деньги», приобретая атрибуты внешнего вида.

Ранее блогеры Валерия и Артем Чекалины, прожившие вместе более 10 лет, сообщили о намерении развестись.

Адвокат Константин Третьяков, представляющий интересы супругов, заявлял, что у разводящейся пары не осталось задолженностей перед Федеральной налоговой службой.