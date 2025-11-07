Скорость солнечного ветра до 600 км/с: геомагнитный шторм продолжается

сегодня в 10:08

Синоптик Тишковец: магнитная буря может усилиться до уровня среднего шторма

На Земле продолжается геомагнитный шторм. Скорость солнечного ветра значительно выросла — с 500 до 600 км/с, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Планетарный магнитометр демонстрирует огромные колебания. В течение дня геомагнитная активность может вырасти до уровня среднего шторма и выше.

«Берегите себя», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Ранее сексолог Ольга Бурлакова порекомендовала россиянам отказаться от секса 7 ноября из-за мощнейшей магнитной бури. Она оказывает влияние на человека.

