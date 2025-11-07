Скорость солнечного ветра до 600 км/с: геомагнитный шторм продолжается
Синоптик Тишковец: магнитная буря может усилиться до уровня среднего шторма
Фото - © Космическая погода XRAS.RUTelegram
На Земле продолжается геомагнитный шторм. Скорость солнечного ветра значительно выросла — с 500 до 600 км/с, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Планетарный магнитометр демонстрирует огромные колебания. В течение дня геомагнитная активность может вырасти до уровня среднего шторма и выше.
«Берегите себя», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.
Ранее сексолог Ольга Бурлакова порекомендовала россиянам отказаться от секса 7 ноября из-за мощнейшей магнитной бури. Она оказывает влияние на человека.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.