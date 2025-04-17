Скончался 98-летний ветеран Советско-японской войны Степан Чернов. По предварительным данным, он умер из-за острой сердечной недостаточности, сообщает Mash .

Труп Чернова обнаружила дочь. До годовщины победы над Японией мужчине оставалось дожить чуть меньше пяти месяцев.

Чернов отправился служить в 17 лет. В августе 1945 года в рядах 354-го отдельного батальона морской пехоты мужчина принимал участие в Сейсинской десантной операции на Дальнем Востоке.

Младший сержант Чернов служил в разведывательной роте. Он был автоматчиком.

Мужчина высадился рядом с портом Расин, который сейчас принадлежит КНДР. Чернову и его группе поставили задачу перекрыть дорогу у берега, а также помешать проходу солдат противника.

Мужчина вместе с сослуживцами справился с задачей. Позиции удалось успешно удерживать до подхода главных сил 25-й армии.