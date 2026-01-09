Скончалась легендарная советская и латвийская баскетболистка

На 74-м году жизни умерла выдающаяся баскетболистка Ульяна Семенова — двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы. О ее кончине сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация.

За свою карьеру Семенова одиннадцать раз выигрывала Кубок чемпионов Европы (Евролигу), а также была включена в Залы славы ФИБА и женского баскетбола.

Ее уникальные достижения и доминирование в игре в составе сборной СССР и рижского ТТТ сделали ее символом эпохи советского спорта. LBS выразила соболезнования родным и близким легендарной спортсменки.

Ранее стало известно о смерти фигуриста Валентина Захарова.

