Скляр масштабно делил имущество с бывшей женой Юлией после развода

Три года назад бывший заместитель министра Скляр расторг брак с первой супругой Юлией. Источник SHOT сообщает, что бывшие супруги делили совместно нажитое имущество в крупных масштабах. Вскоре после официального расставания Скляр вступил в новый брак с коллегой, которая моложе его на 17 лет.

Предварительно известно, что в прошлом году Скляр продал принадлежавшую ему московскую недвижимость на Херсонской улице площадью 50 квадратных метров. Его экс-супруга также продала свои апартаменты на Шаболовке в жилом комплексе — квартира занимала 120 «квадратов» и оценивалась примерно в 80 миллионов рублей, однако парковочное место она оставила за собой.

По итогам бракоразводного процесса Скляр сохранил право собственности на загородный дом в Филимонковском поселении Новой Москвы. Также ему достался автомобиль BMW X6 белого цвета.

Ранее сообщалось, что с новой женой у Скляра не очень складывались отношения. В семье часто возникали ссоры на фоне ревности. Родственники молодой жены экс-чиновника заявили, что он ее избивал.

