Сказавший «Родина вам ничего не должна» мэр обрадовался тараканам в школе

Мэр ставропольского Невинномысска Михаил Миненков в своем Telegram-канале заявил, что ему радостно от того, что в местной школе № 10 начали бегать тараканы. По словам градоначальника, «раньше на каждой порядочной кухне, у самой чистой хозяйки были тараканы».

«Дорогие друзья, радостно! Я вот, честно говоря, 47 лет живу, я забыл, что значит „тараканы“», — сказал глава города на записанном видео.

Миненков считает, что таранов не бывает, когда «что-то не то с экологией». Мэр также посоветовал не вдаваться в панику из-за насекомых в школе и заявил, что проблему быстро устранят.

«Конечно же, мы всех тараканов выловим. Спасибо. Всем отличного дня, у нас много работы», — резюмировал мэр.

Ранее Михаил Миненков заявлял, что «Родина гражданам ничего не должна», а, наоборот, они должны родной стране. Мэр также выражал уверенность, что государство не обязано платить родителям за рождение детей.