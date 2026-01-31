Скандальный блогер Лесли обжаловал в суде ограничение в родительских правах

Блогер Алекс Лесли (Александр Кириллов) подал апелляционную жалобу на решение суда об ограничении его в родительских правах, сообщает РИА Новости .

Дата рассмотрения пока не назначена.

В декабре 2025 года Коптевский районный суд Москвы вынес решение по делу об ограничении родительских прав скандального «секс-гуру» Алекса Лесли, настоящее имя которого Александр Кириллов.

Иск поступил от Анастасии Степанишиной. Она подавала на Кириллова несколько исков с 2017 года. Так, в 2021 году она уже требовала лишить его родительских прав. В этот раз суд полностью удовлетворил исковые требования и ограничил Кириллова в родительских правах.

Ранее на блогера возбудили уголовное дело по обвинению в склонении к изнасилованию. Он объявлен в розыск, а его курсы, посвященные техникам знакомств и навыкам соблазнения, запрещены к распространению в России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.