Скандал вместо рекламы: как бизнес генерирует узнаваемость бренда

Использование провокационного нейминга, затрагивающего религиозные или иные чувствительные темы, является сознательной стратегией дифференциации и привлечения внимания. Об этом РИАМО сообщил экономист Михаил Подов.

По словам эксперта, в условиях высокой конкуренции и информационного шума, необычное название или концепция — это способ выделиться, создать «сарафанное радио» и получить бесплатное медиа-освещение.

«Скандал, пусть и негативный, генерирует узнаваемость бренда гораздо быстрее и дешевле, чем традиционная реклама», — отметил экономист.

Часто компании рассчитывают, что волна возмущения будет локальной и краткосрочной, а их целевая аудитория, возможно, даже оценит смелость и неординарность подхода. Для некоторых сегментов потребителей, особенно молодых и ориентированных на западные тренды, такой «бунтарский» нейминг может быть даже привлекательным.

«Исторически многие европейские десерты и блюда имеют названия, связанные с религиозными образами, и российский бизнес может, не учитывая местный контекст, просто адаптировать эти концепции. Однако, это всегда игра с огнем: грань между остроумием и оскорблением тонка, и просчет может привести к долгосрочным репутационным потерям и оттоку клиентов, который перевесит краткосрочную выгоду от хайпа. Это не столько попытка „влезть в православие“, сколько прагматичный, но рискованный маркетинговый ход», — добавил Подов.

Ранее «Кофеманию» обвинили в оскорблении чувств верующих из-за названия десерта «Шоколадная монашка». После этого православные активисты объявили войну заведению. Они назвали десерт «больной фантазией» и «ударом по русским корням».

