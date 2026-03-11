Курьера в Петербурге, которая положила ноги на сумку с едой, не уволили

В Санкт-Петербурге прохожие сфотографировали курьера ресторанов «Марчеллис», когда она сидела, положив ноги на термокороб. После этого в Сети разгорелся скандал, но в заведении решили не увольнять сотрудницу, сообщает издание «Подъем» .

После того, как фото курьера с ногами на термосумке распространилось в интернете, появились сообщения, что женщину уволили и оштрафовали на 10 тыс. рублей за «порчу репутации». Сама доставщица объяснила, что не хотела никого оскорбить. По ее словам, она вынуждена много работать из-за тяжелого финансового положения, из-за чего ноги устают.

При этом часть пользователей встала на защиту женщины. Они посоветовали всем, кто раскритиковал курьера, «не облизывать термокороб, а просто забрать свой заказ». В сети «Марчеллис» рассказали, что доставщица продолжит свою работу.

В ресторане отметили, что считают важным соблюдать стандарты сервиса, но при этом оставаться людьми. Потому они просто дополнительно напомнили команде, как обращаться с термосумками.

Также сотрудница написала в Сети, что сейчас находится на больничном, после чего продолжит работу. Она заявила, что больше не будет ставить ноги на термокороб, потому что это недопустимо.

