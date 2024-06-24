Скандал Успенской и Лауры Джугелии оброс новыми подробностями

Адвокат Елена Сенина заявила, что журналистка Лаура Джугелия отказалась публиковать интервью с певицей Любовью Успенской из-за дружбы с артистом Филиппом Киркоровым. По ее словам, исполнительницу возмутила сложившаяся ситуация, сообщает kp.ru .

Правозащитница утверждает, что артистка дала Джугелии эксклюзивный комментарий, который можно было расценить как компромат на поп-короля. В связи с этим блогер и ее помощники не стали выпускать беседу с Успенской, чтобы россияне не узнали правду о Киркорове, считает Сенина.

«Встает вопрос — зачем вы пришли и почему не предупредили о своей дружбе с Киркоровым. Зная такое, Люба не пустила бы на порог всю эту команду однозначно», — посетовала юрист.

Адвокат отметила, что для урегулирования конфликта представители Успенской предложили Джугелии компенсировать расходы певицы, поскольку на интервью ушло немало времени. Позже СМИ сообщили, что Лауре якобы угрожают и вымогают деньги.

Сенина добавила, что на данный момент команда Успенской раздумывает над подачей искового заявления о клевете в отношении Джугелии.