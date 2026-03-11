Скандал на Урале: камеру нашли в женском школьном туалете

Ученицы курганской школы № 22 заявили, что в женском школьном туалете установили камеры. В администрации учебного учреждения утверждают, что информация подростков не соответствует действительности, сообщает URA.RU .

Школьницы опубликовали видеоролик, на котором запечатлели помещение, похожее на уборную. В кадре можно заметить видеокамеру, которая установлена в углу возле окна. Она направлена на кабинки.

Ролик посмотрели в мэрии Кургана. Там заявили, что камеры в школе № 22 расположены только снаружи по периметру здания, в спортзалах, в актовом зале, в столовой, а также в фойе первого этажа. Они установлены в рамках мероприятий по антитеррористической безопасности. В мэрии уверяют, что в туалетах камер нет.

По словам очевидцев, когда ролик попал в Сеть и вызвал скандал, камеры исчезли. Школьницы показали место, где она висела. Теперь там свежий слой краски.

Между тем некоторые пользователи в соцсетях отметили, что камера нужна, так как в туалетах ученики могут курить или портить сантехнику. Другие жители негативно отнеслись к слежке.

Ранее на Урале власти запустили систему тотального мониторинга соцсетей детей. Специалисты круглосуточно наблюдают за 4,6 млн аккаунтов школьников для выявления деструктивного поведения и возможных угроз.

