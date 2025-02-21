СК возбудил дело о разжигании ненависти к проживающим в Абхазии россиянам

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о разжигании ненависти к проживающим в Абхазии русским, армянам и абхазам с российским гражданством, сообщается в Telegram-канале СК России.

По словам представителя ведомства Светланы Петренко, не позднее 16 февраля отдельные лица призывали в интернете к преследованию граждан этих национальностей.

«Призывы содержат высказывания, обосновывающие и утверждающие необходимость массовых репрессий, совершения иных противоправных действий, в том числе применения насилия….», — отметила она.

Ранее сообщалось, что блогер Джумабой, который в одном из видео говорил, что все россиянки — «Наташки», которые «будут наши», отправлен в СИЗО. Его, предположительно, обвиняют в разжигании межнациональной розни.