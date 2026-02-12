СК РФ запросил доклад по нападению уборщицы на школьницу под Екатеринбургом

В социальных сетях появилась информация о том, что в Каменске-Уральском в Свердловской области работница общепита без причины начала выгонять из заведения девочек-подростков, которые ждали свой заказ. Затем она ударила одну из несовершеннолетних, той понадобилась помощь врачей, по этому инциденту в центральный аппарат ведомства запрошен доклад, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.