СК РФ запросил доклад по нападению уборщицы на школьницу под Екатеринбургом
В социальных сетях появилась информация о том, что в Каменске-Уральском в Свердловской области работница общепита без причины начала выгонять из заведения девочек-подростков, которые ждали свой заказ. Затем она ударила одну из несовершеннолетних, той понадобилась помощь врачей, по этому инциденту в центральный аппарат ведомства запрошен доклад, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса России («Хулиганство»).
Доклад о ходе расследования и появившихся обстоятельствах председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину предоставит руководитель СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов.
Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском на девочку напала уборщица. Женщина сделала это, поскольку посетительница якобы ничего не заказала.
Пострадавшей 15 лет. Уборщица ударила школьницу кулаком в лицо.
