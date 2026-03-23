СК проверил семью из Башкирии после слухов о «девочке-маугли»

Сообщения об издевательствах над башкирской «девочкой-маугли» не подтвердились

В Башкирии правоохранители не подтвердили слухи о жестоком обращении с 11-летней девочкой из многодетной семьи, которую в Сети прозвали «маугли», сообщает RT .

Источник в правоохранительных органах отметил, что девочка не боится людей, свободно общается и гуляет на улице. У нее есть мобильный телефон, а информация о том, что ребенка держали на привязи, не подтвердилась.

Проверка профильных ведомств показала, что жилищные условия семьи признаны нормальными, в доме есть необходимые продукты. Отец официально работает в ритуальной организации. В семье воспитываются четверо несовершеннолетних детей, еще шестеро уже живут отдельно. Все дети посещали или продолжают посещать учебные заведения.

При этом у 11-летней девочки нет свидетельства о рождении: мать рожала дома и не смогла объяснить ситуацию с документами. Из-за этого женщина самостоятельно обучала дочь базовым знаниям. Ребенок прикреплен к местной больнице.

21 марта после публикаций о «девочке-маугли» Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.

