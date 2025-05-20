СК: против главы «Медузы»* Тимченко** открыли уголовное дело

сегодня в 19:44

Уголовное дело открыли в Москве против основателя и генерального директора СМИ «Медуза»* Галины Тимченко**. Ее подозревают в организации деятельности иностранной или международной организации, которую в России признали нежелательной, сообщает РИА Новости .

В сентябре 2024 года и марте 2025 года Тимченко** выкладывала в интернете ролики. Их целью было сформировать протестные настроения у россиян.

Также записи хотели использовать для вовлечения в деятельность нежелательной в РФ организации. Тимченко** могут объявить в розыск.

Главу «Медузы»* внесли в реестр иноагентов 30 августа 2024 года. Тимченко** критиковала спецоперацию и распространяла фейки про ВС РФ, действия правительства России.

*Признана иностранным агентом и нежелательной организацией.

*Внесена Минюстом в реестр иностранных агентов.