СК попросит арестовать сына миллиардера, избившего полицейского в Москве

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему отчет о ходе расследования уголовного дела по факту нападения сына участника списка Forbes Мусы Бажаева Тимура на сотрудников полиции при исполнении в районе столичных «Лужников», сообщает пресс-служба ведомства.

На Бажаева-младшего завели уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Следствие намерено ходатайствовать в суд о его аресте на время расследования дела.

Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову подготовить отчет о ходе расследования и доложить об этом. Председатель СКР намерен держать дело на личном контроле.

Ранее стало известно, что в районе «Лужников» на полицейских напал совладелец нескольких крупных фирм по добыче руды и песков драгметаллов. Отец Тимура Бажаева прокомментировал выходку сына и заявил, что если он виноват, то обязательно ответит за содеянное по закону.