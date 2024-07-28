Избивший полицейского Тимур Бажаев является совладельцем нескольких крупных фирм
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Тимур Бажаев, которого подозревают в нападении на полицейского около «Лужников» в столице, является совладельцем нескольких крупных фирм. Одна из них специализируется на добыче руды и песков драгоценных металлов, сообщает РЕН ТВ.
Сын участника списка Forbes Мусы Бажаева владеет 50% фирмы, связанной с холдинг-компаниями.
Кроме того, Бажаев-младшей является совладельцем ООО «Восток-Геолдобыча». Фирма занимается воспроизводством минерально-сырьевой базы.
Также Тимур владеет 20% горнорудной компании «Альянс», расположенной в Москве.
Вечером 27 июля правоохранители задержали Тимура Бажаева за нападение на полицейского около «Лужников» в Москве. Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.
Сам предприниматель Бажаев заявил, что его сын ответит за драку с полицией, если он виноват.