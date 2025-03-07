СК опубликовал первое фото блогера Саши Митрошиной в момент задержания

Фото - © Официальный новостной телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве

ГСУ СК России по Москве опубликовал первое фото известного блогера Саши Митрошиной в момент ее задержания, сообщает пресс-служба ведомства.

На опубликованном снимке видно, как к Митрошиной подошел сотрудник СК и предъявил свои документы, на которые удивленно смотрит блогерша.

Митрошину задержали в пятницу в Краснодарском крае по подозрению в легализации денежных средств в особо крупном размере. Предварительно, она «отмыла» более 127 млн рублей с помощью покупки столичной недвижимости.

В ближайшее время «Матерь Бложью» доставят в Москву на допрос. Максимальный срок лишения свободы, предусмотренный инкриминируемой ей статьей УК РФ, составляет 7 лет.

Митрошина — российская медиа-персона, блогер, писатель и радиоведущая. Имеет более 2,7 млн подписчиков в Instagram*.

*принадлежит компании экстремистской Meta, запрещенной в РФ.