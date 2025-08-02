СК начал проверку эпизода мультфильма «Масяня»

Копия ответа СКР есть в распоряжении редакции телеканала.

Речь в обращении общественников идет об эпизоде, где персонаж мультфильма предлагает ставить эксперименты над «рашистиками» и превращать их в собак. Среди возможных нарушений в этой серии: фейки о ВС РФ, разжигание вражды и оправдание терроризма.

Ранее то же общественное движение потребовало проверить создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева* на нарушение статей УК РФ о распространении фейков об армии, возбуждении ненависти или вражды, а также об оправдании терроризма.

* Внесен в реестр иноагентов в РФ.