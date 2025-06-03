В России потребовали проверить создателя «Масяни» на нарушение статей УК РФ

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Создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева* потребовали проверить на нарушение статей УК РФ о распространении фейков о российской армии, возбуждении ненависти или вражды, а также об оправдании терроризма. Соответствующий запрос в Генпрокуратуру России и в Следственный комитет страны направил председатель движения «Зов народа» Сергей Зайцев, пишет RT .

«Он (Куваев* — ред.) изображает граждан как жертв пропаганды и насмехается над патриотическими чувствами. <…> Это не просто творчество, а целенаправленная работа по разрушению устоев нашего общества», — заявил Зайцев.

Представитель движения отметил, что в работах и заявлениях Куваева* просматривается желание дестабилизировать сложившуюся в России ситуацию с целью подорвать доверие граждан к власти и военным.

Ранее Куваева* объявили в розыск по уголовной статье. Персональные данные создателя «Масяни» появились в базе данных МВД России.

* Внесен в реестр иноагентов в России.