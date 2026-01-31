СК допросит жителей поселка Кутурчин, где пропали Усольцевы

сегодня в 04:57

СК допросит жителей поселка Кутурчин в Красноярском крае, где ранее пропали члены семьи Усольцевых, о возможных подозрительных лицах, сообщает РИА Новости .

По факту безвестного исчезновения туристов региональный СК РФ возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Семья Усольцевых, состоящая из двух родителей и пятилетней девочки, исчезла рядом с поселком Кутурчин в Красноярском крае 28 сентября. Они пошли в туристический поход к горе Буратинка и перестали выходить на связь.

Активные поиски семьи закончились 12 октября. Но их продолжали искать в формате точечных задач. 30 января мероприятия возобновили.

