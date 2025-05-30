СК: Борис Акунин* заявлял о насильственном изменении конституционного строя РФ

Уголовное дело в отношении гражданина России и Великобритании Григория Чхартишвили*, известного под псевдонимом Борис Акунин*, направлено в суд. Писатель заявлял о необходимости насильственной смены конституционного строя России, сообщает пресс-служба СК РФ.

Также Акунин* оправдывал террористическую деятельность киевского режима. Более того, в прошлом году писателя дважды признали виновным в нарушении правил деятельности иноагента. При этом он продолжал размещать в Сети публикации без маркировки.

Акунину* предъявили обвинение заочно, его объявили в международный розыск и избрали ему меру пресечения. Известно, что писатель скрывается за рубежом.

Ранее Приморский районный суд города Санкт-Петербурга запретил песню «Кооператив „Лебединое озеро“» рэпера Ивана Алексеева**, известного как Noize MC**. Эксперт в зале суда отметил, что в песне могут содержаться оправдания ненавистного и враждебного отношения к людям, а также пропаганда насильственного изменения основ конституционного строя.

* Физлицо, исполняющее функции иноагентов в России, включен в реестр иноагентов РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов.

** Физлицо, признано иноагентом на территории России.