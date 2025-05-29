Песню рэпера Noize MC* «Кооператив „Лебединое озеро“» запретили в РФ

Эксперт в зале суда отметил, что в песне могут содержаться оправдания ненавистного и враждебного отношения к людям, а также пропаганда насильственного изменения основ конституционного строя.

Более того, в композиции употребляется нецензурная лексика. «Кооператив „Лебединое озеро“» формирует у россиян негативное отношение к представителям государственной власти и ВС РФ. Также песня может навредить моральному и нравственному развитию детей.

Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов подготовил жалобу в Роскомнадзор из-за песен Noize MC* на российских цифровых платформах. По его словам, компетентным органам предстоит изучить творчество рэп-исполнителя на предмет наличия экстремистских взглядов и оправданий террористической деятельности.

*Физлицо, признанное иноагентом на территории РФ.