Песню рэпера Noize MC* «Кооператив „Лебединое озеро“» запретили в РФ
Приморский районный суд города Санкт-Петербурга запретил песню «Кооператив „Лебединое озеро“» рэпера Ивана Алексеева*, известного как Noize MC*, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в Telegram-канале.
Эксперт в зале суда отметил, что в песне могут содержаться оправдания ненавистного и враждебного отношения к людям, а также пропаганда насильственного изменения основ конституционного строя.
Более того, в композиции употребляется нецензурная лексика. «Кооператив „Лебединое озеро“» формирует у россиян негативное отношение к представителям государственной власти и ВС РФ. Также песня может навредить моральному и нравственному развитию детей.
Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов подготовил жалобу в Роскомнадзор из-за песен Noize MC* на российских цифровых платформах. По его словам, компетентным органам предстоит изучить творчество рэп-исполнителя на предмет наличия экстремистских взглядов и оправданий террористической деятельности.
*Физлицо, признанное иноагентом на территории РФ.