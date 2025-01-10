Сизифов труд: волонтер рассказала, как убирают мазут на побережье Анапы

Волонтер из Петербурга об уборке мазута: не будет волонтеров — все развалится

Жительницы Петербурга, которые на новогодние праздники приехали убирать мазут в поселок Витязево Краснодарского края, рассказали о том, как проходит их работа и почему они решили остаться на месте ЧС, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Мое желание быть здесь мотивировано ощущением, что если не будет волонтеров — все развалится», — призналась петербурженка Виктория.

Сначала девушка работала на птичнике, где спасала испачканных мазутом пернатых, а сейчас перешла работать на пляж. По ее словам, и там, и там есть ощущение, что это — Сизифов труд.

«Мы спасаем птиц — птиц выпускают в море раньше времени, и они погибают; мы убираем мазут — волны приносят новый», — рассказала Виктория.

Однако для себя она решила, что если спасет хоть одну птицу — ради этого стоит работать.

Ранее в МЧС сообщили о ходе работ по ликвидации последствий разлива мазута в районе Анапы и Севастополя.