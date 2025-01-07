МЧС РФ показало кадры ликвидации разлива мазута на Черноморском побережье

Сотрудники МЧС России продолжают ликвидировать последствия разлива мазута в результате кораблекрушения вблизи Керчи. Десятки сотрудников и волонтеры продолжают удалять загрязненный грунт с береговой линии, соответствующие кадры опубликовала пресс-служба чрезвычайного ведомства .

В результате масштабных очистных работ в Керченском проливе удалось изучить более 1380 кв. км водного пространства, из которых обработке подверглись 38 кв. км. Особое внимание было уделено прибрежной зоне — за день специалисты очистили 20-километровую береговую полосу.

Масштабная операция развернулась в районе Анапы, где десять небольших судов различных спасательных служб занимаются сбором мазута на участке между портом и селом Витязево.

Из анапского порта уже удалено более 14 тонн отходов, содержащих нефтепродукты. В Анапе и прилегающем Темрюкском районе проведена масштабная уборка — вывезено около 118 тысяч тонн загрязненного грунта и песка.

Мониторинг крымского побережья показал отсутствие новых нефтяных загрязнений.

С момента старта операции по ликвидации последствий специалисты охватили 3240 км прибрежной зоны. В работах задействованы 209 специалистов, которые используют 68 машин и механизмов. Им удалось собрать и транспортировать более 260 тонн нефтесодержащих отходов.

Что касается ситуации в Севастополе, там за последние 24 часа очищено 32 км побережья, а общая протяженность обработанной территории достигла 59 км. Местная группировка из 240 человек при поддержке 25 единиц спецтехники за минувшие сутки удалила свыше 27 тонн загрязненного грунта. Суммарный объем вывезенного песка и почвы с примесями составил около 112 тонн.