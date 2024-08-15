«Ситуация стабилизируется»: военкор Коц описал обстановку в Курской области

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что ситуация по всей линии фронта в Курской области стабилизируется. По его словам, в регион постоянно заходят новые резервы и подразделения ВС РФ, которые закрывают все «дыры» в обороне.

На опубликованном в Telegram-канале видео Коц рассказал, что сначала в Курской области были проблемы с воздушной разведкой и средствами поражения, но сейчас на линии фронта работают перспективные бойцы российской армии. В качестве примера он привел отдельный батальон специального минирования «Феникс».

«Это подразделение, которое занимается дистанционным минированием с помощью дронов. Но помимо минирования у них большая линейка различных средств поражения от простейших FPV-дронов до FPV-дронов самолетного типа, которые летают значительно дальше и несут на себе значительно больше», — рассказал военкор.

По его словам, противник уже не рискует ездить большими колоннами, потому что теперь поражение наносится моментально. С такой поддержкой фронт в скором времени стабилизируется.

«Сейчас постепенно будем останавливать противника, постепенно стабилизировать фронт и затем начинать его уже отодвигать как можно дальше к границе», — заключил Коц.