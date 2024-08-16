На еженедельном штабе с главами городских округов под председательством зампредседателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислава Мурашова участники обсудили важные вопросы, касающиеся содержания придомовых территорий и вывоза отходов. Одной из главных тем стала разработка проектов организации дорожного движения во дворах региона с целью решения проблемы несвоевременного вывоза отходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сейчас продолжают поступать обращения в чат-бот, касающиеся запаркованности у контейнерных площадок, что приводит к несвоевременному вывозу отходов. Ситуация в некоторых муниципалитетах оставляет желать лучшего: ПОДД не реализован, отсутствуют соответствующие знаки. В таких случаях необходима активная работа местных властей. Важно, чтобы подход к решению этих вопросов был комплексным, включал в себя не только развитие инфраструктуры, но и информирование жителей о правилах парковки и использовании контейнерных площадок», — сообщил Владислав Мурашов.

В результате обсуждения главы округов пришли к единому мнению о необходимости активизации работ по внедрению ПОДД, строгому контролю за парковкой у мусорных контейнеров и разработке комплексных мер для улучшения системы вывоза ТКО.

Реализация этих инициатив позволит создать комфортные условия для жителей региона и значительно улучшить качество жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.