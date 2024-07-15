Систему пожарной сигнализации обновляют в 6 учреждениях образования Люберец

В текущем году в шести организациях образования городского округа Люберцы проведут модернизацию автоматической системы пожарной сигнализации, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В настоящее время в учреждениях образования округа готовятся к новому учебному году. Проводятся ремонтные работы. Кроме того, этим летом в шести организациях (школы № 8, 26, 27, гимназии № 18, 41 и 44) на восьми объектах модернизируют автоматическую систему пожарной сигнализации. В гимназии № 1 и в лицее № 15 в рамках текущего ремонта зданий для обеспечения пожарной безопасности и предотвращения угрозы возникновения пожара установят молниезащитное оборудование», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он добавил, что в пяти учреждениях образования (гимназии № 1 и 16, Кадетская школа, школы № 53 и 54) по шести объектам смонтируют видеонаблюдение.

В рамках программы «Доступная среда» оборудуют здания семи организаций (гимназии № 1, 5, 18 и 44, школы № 8, 20 и 26).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.