Систему дегазации устанавливают на КПО в Солнечногорске для очистки воздуха

Систему активной дегазации устанавливают на комплексе по переработке отходов «Нева» в Солнечногорске. На объекте смонтировали основное оборудование и проводят его пуско-наладку. Эти меры снизят воздействие на окружающую среду и минимизируют запах биогаза, который периодически ощущают в ближайших населенных пунктах. Комплекс мер для улучшения экологической обстановки обсудили представители администрации округа, руководство КПО «Нева» вместе с жителями на заседании рабочей группы по дегазации. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Как рассказали специалисты предприятия, на территории комплекса установили 2 газосборные и газокомпрессорную станции, высокотемпературную факельную установку, 13 скважин и проложили газопроводы. Система работает в тестовом режиме. Уже на этом этапе прогнозируют сокращение запахов от карты накопления отходов. Ввод системы дегазации по постоянной схеме запланирован на 2026 год.

«Свалочный газ, прежде чем попадать на высокотемпературную факельную установку, предварительно проходит в систему очистки и осушивания, собирается отдельный конденсат. Мы с жителями видим ключевую для нас задачу контролировать температурный режим и своевременную замену фильтров, чтобы газ попадал на факельную установку уже в предварительно очищенном состоянии, чтобы выбросы загрязняющих веществ, которые происходят после факельной установки в атмосферный воздух, были допустимыми и не превышали концентрацию, безопасную для человека», — прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В течение года будут исследовать объем и состав биогаза карты накопления отходов. Изыскания проведёт ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических изменений по Центральному федеральному округу». Он проконтролирует содержание метана, углекислого газа, кислорода и сероводорода.

Кроме того, с июля 2025 года будет осуществляться контроль биогаза до поступления на факельную установку и выбросы с нее для определения концентрации 20 вредных веществ, включая метан, аммиака, бензол и другие.

Продолжительное годовое исследование даст полную информацию о потенциале биогаза и позволит скорректировать работу системы активной дегазации по математической модели.

«Нам будут регулярно предоставлять все замеры с КПО «Нева». Важно провести все мероприятия, чтобы минимизировать обращения по поводу запахов. У нас есть положительный пример: после установки системы активной дегазации на КПО «Восток» в Егорьевске жалобы жителей оттуда практически прекратились», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Следующая встреча в таком формате с жителями запланирована на первую декаду августа. На нее также планируют пригласить представителей Роспотребнадзора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.