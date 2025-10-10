Системно и без паники: как вести себя во время преследования сталкера

При преследовании сталкера надо действовать без паники, но системно: фиксировать все (скриншоты, звонки, даты), записывать разговоры на диктофон, привлекать свидетелей и направить заказное письмо с требованием прекратить контакты, сообщил РИАМО адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм» Альберт Халеян.

«Действовать нужно системно и без паники. Каждый шаг должен быть направлен на создание неопровержимой доказательственной базы. Первый и главный шаг, это фиксация всего. Без этого любое последующее обращение в правоохранительные органы будет слабым. Сохраняйте все. Скриншоты сообщений, комментариев, записей в личных дневниках и историю звонков. Фиксируйте дату и время», — посоветовал Халеян.

Он порекомендовал пользоваться диктофоном. Любой личный разговор, особенно если преследователь приходит на работу, домой или встречает на улице, должен записываться. Закон позволяет использовать такие записи как доказательство в рамках уголовного дела.

«Старайтесь, чтобы ваши встречи с преследователем, даже случайные, проходили при свидетелях. Информируйте коллег, друзей, консьержа о ситуации. Их показания будут крайне важны. Также направьте преследователю заказное письмо с уведомлением о вручении, в котором четко и без эмоций потребуйте прекратить все контакты и любые формы преследования. Это юридический факт, доказывающий, что вы прямо и официально поставили его в известность о недопустимости такого поведения», — пояснил адвокат.

Халеян уточнил, что второй шаг — это обращение в правоохранительные органы.

«Собрав первоначальные доказательства, идите в полицию с заявлением. Не ограничивайтесь устными жалобами. Подавайте письменное заявление, настаивайте на его регистрации и получении талона-уведомления. В заявлении максимально подробно и хронологически опишите всю историю, приложите собранные доказательства», — рассказал эксперт.

Ранее 25-летний парень в Москве на протяжении года преследовал бывшую возлюбленную. Ему удалось даже проникнуть на территорию учебного заведения в Госпитальном переулке, но там сталкера ждала встреча с правоохранителями.

