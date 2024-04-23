Система пожарной защиты в «Крокусе» не была рассчитана на теракт

Мощности системы пожаротушения в КЦ «Крокус Сити Холл» не были рассчитаны на теракты, взрывы и поджоги, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В МЧС уточнили, что в здании были системы противопожарной защиты. Сюда относятся автоматическая адресно-аналоговая система пожарной сигнализации, автоматическая установка пожаротушения, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Помимо этого, в «Крокусе» была система противодымной вентиляции, наружным противопожарным водоснабжением и внутренним противопожарным водопроводом. Однако системы противопожарной защиты по требованиям закона о пожарной безопасности не рассчитаны на террористические действия, в том числе связанные со взрывом или поджогом.

Ранее посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев заявил, что главной целью теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» была дестабилизация российского общества и разрушение межнациональных отношений.