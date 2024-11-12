Система-112 Подмосковья за неделю приняла 240 тыс вызовов от жителей региона

На прошедшей праздничной неделе система-112 Московской области работала в усиленном режиме. С 4 по 10 ноября в систему-112 Московской области поступило более 240 тыс. вызовов. Об этом сообщает пресс-служба системы-112 Московской области.

Все вызовы, согласно регламенту информационного взаимодействия, были приняты и переданы в экстренные оперативные службы. Наибольшее количество вызовов — свыше 67 тыс. — было передано в службу скорой медицинской помощи, чуть более 21 тыс. вызовов направлено в службу полиции, в аварийную службу газовой сети передано более 5 тыс. вызовов, почти 3 тыс. вызовов адресовано службе пожарной охраны.

Операторы центра обработки вызовов и резервного центра обработки вызовов системы-112 Московской области приняли и обработали 5 795 вызовов, из которых 207 вызовов было передано из системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Система-112 Московской области подтверждает важную роль в обеспечении безопасности региона и быстром реагировании на экстренные ситуации. Данные показатели служат важным индикатором оперативности и эффективности работы экстренных служб, отражая уровень доверия со стороны населения.

С момента запуска системы-112 Московской области было обработано свыше 94 миллионов вызовов, продолжая обеспечивать надежную связь с экстренными службами для жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.