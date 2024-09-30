Белая сирень зацвела в московском ботаническом саду

В ботаническом саду имени Н.В. Цицина в Москве зацвела белая сирень. Фотографию, сделанную 29 сентября 2024 года, опубликовал Гидрометцентр РФ .

Цветение сирени в России начинается в конце мая. В случае, если погода весной теплая, она распускается даже в первой половине месяца. Если холодная, то в июне.

Обычно сирень цветет до начала первого месяца лета. Продолжительность варьируется в зависимости от температуры воздуха.

Ранее сообщалось, что в парке Люберец высадили 30 кустарников сирени и 100 лип. Это произошло в рамках экологической акции «День в лесу. Сохраним лес вместе».