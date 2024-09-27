30 кустарников сирени и 100 лип высадили в парке Люберец в рамках экоакции

В Наташинском парке городского округа Люберцы в рамках экологической акции «День в лесу. Сохраним лес вместе» высадили 100 лип и 30 кустарников сирени, сообщает пресс-служба администрации округа

«День в лесу. Сохраним лес вместе» — акция правительства Московской области, организованная совместно с региональным Комитетом лесного хозяйства.

«Как и обещали жителям, сегодня высадили деревья и кустарники в Наташинском парке с бойцами СВО и их семьями, общественниками, школьниками, депутатами „Единой России“, активистами „Молодой Гвардии“ и инициативными люберчанами высадили 100 лип и 30 кустарников сирени», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он подчеркнул, что акция проходит в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 13 по 29 сентября. За этот период в Люберцах будет высажено почти 400 саженцев лип, рябин и кленов, а также более 1300 кустарников сирени, барбариса, дерена, пузыреплодника, спиреи, чубушника, жасмина.

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели мастер-класс по посадке микрозелени. Накануне в Люберцах прошел экологический фестиваль «Люберецкий экобум», на котором было собрано 9 тонн макулатуры и 6 тонн старой электроники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.