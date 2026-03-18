Синоптики прогнозируют возвращение отрицательных температур в Петербург

В Петербурге в ночь на 20 марта температура опустится до отрицательных значений, при этом днем воздух прогреется до +10 градусов, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 19 марта, в городе пройдет небольшой дождь. Ожидается умеренный западный ветер. Ночью температура составит 0…+2 градуса, днем — +4…+6. Атмосферное давление будет понижаться.

В пятницу, 20 марта, прогнозируется переменная облачность, местами возможны небольшие дожди. Ночью похолодает до 0…−2 градусов, днем воздух прогреется до +7…+9, на побережье Финского залива — до +3. В ночные часы на дорогах местами возможна гололедица.

В субботу осадки не ожидаются, однако небо останется облачным. Ночью температура понизится до −1…−3 градусов, днем — до +8…+10, на побережье залива — до +5. Атмосферное давление начнет расти.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.