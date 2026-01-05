Синоптики прогнозируют усиление морозов на предстоящей неделе

сегодня в 05:46

В понедельник в Москве и области ожидается снег

В понедельник, 5 января, в столичном регионе сохранится облачная погода с периодическим кратковременным снегом.

Дневная температура в Москве составит от -6 до -1 градуса, ночью столбики термометров опустятся до -10. В Московской области температурный режим будет аналогичным.

Ветер западного и юго-западного направления ожидается со скоростью 3 м/с днем и 2 м/с ночью, атмосферное давление составит 746–753 мм рт. ст.

По прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, с 5 по 12 января в регион придет малооблачный скандинавский антициклон, который принесет более сильные морозы: ночью температура может опускаться до -17…-22 градусов, а местами достигать -25.

