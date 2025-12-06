Синоптики объяснили недостаток снега в европейской части России

На европейской территории России зафиксирован аномально низкий уровень снежного покрова. Согласно данным метеорологического центра «Фобос», в последние годы подобная картина наблюдается в начале каждого второго декабря, сообщает ТАСС .

В сообщении центра отмечается, что причиной данного явления является преобладание воздушных масс с Атлантики, поддерживающих слабоположительные температуры в большинстве регионов.

Ранее подобное малоснежье наблюдалось редко, оно происходило не чаще одного-трех раз за десятилетие. Однако теперь практически каждый второй декабрь в центральной части России начинается без снега.

В «Фобосе» пояснили, что помимо глобальных климатических сдвигов, на формирование снежного покрова также влияет солнечная активность. В периоды низкой активности Солнца снежный покров в европейской части страны формируется раньше обычного, а при высокой активности — с задержкой.

