Синоптики не исключили повторения самой мощной геомагнитной бури 1859 года

Очень сильный геомагнитный шторм, который бушует на планете, стал следствием серии мощных вспышек на Солнце. При этом не исключается повторение Кэррингтонского события 1859 года, сообщается на сайте «Метеовести».

В августе 1859 года астрономы наблюдали, как увеличивается количество солнечных пятен на звезде. Среди них был англичанин Ричард Кэррингтон. 1 сентября он зарисовывал солнечные пятна, но был ослеплен внезапной вспышкой света.

Затем астроном описал произошедшее как «вспышку белого света», которая продолжалась порядка 5 минут. Причиной такого явления стал крупный выброс корональной массы из верхних слоев атмосферы Солнца. За 17,6 часа данное вещество преодолело свыше 150 млн км до Земли и обрушило силу на планету.

По информации NASA, обычно солнечное вещество добирается до планеты за несколько дней, в 1859 году оно добралось уже на следующий день наблюдений Кэррингтона. Тогда Земля пережила экстремальную геомагнитную бурю. Из-за нее вышли из строя телеграфные системы, а полярные сияния видели и в тропиках.

Астроном высказал предположение, что наблюдаемая им ранее вспышка на Солнце почти наверняка стала причиной бури. Эту связь ученые никогда не выявляли. Поэтому солнечная буря 1859 года получила известность как Кэррингтонское событие.

Подобные солнечные бури происходят на Земле примерно раз в 500 лет. Хотя бури в вдвое меньшей интенсивности наблюдаются чаще — примерно каждые 50 лет. При этом ученые не могут быть уверены, в дате следующего события уровня Кэррингтона, так как космическую погоду очень трудно предсказать.