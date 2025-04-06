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Синоптик Тишковец: сугробы пропадут в Москве не ранее 17-18 апреля

Сугробы могут растаять в российской столице не ранее 17-18 апреля. Снегопады будут идти и дальше, рассказал РИА Новости ведущий специалист центрапогоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Осадки будут обильно выпадать в ближайшие сутки. К понедельнику высота снежного покрова вырастет до 10-15 сантиметров.

При этом сугробы в российской столице растают только к 17-18 апреля. Над Москвой и областью появился циклон «Зион», который спровоцировал непогоду.

Ранее сообщалось, что московские городские службы устраняют последствия снегопада в столице.