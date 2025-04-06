Московские городские службы устраняют последствия снегопада в столице

сегодня в 12:27

Сотрудники столичных служб устраняют последствия крупного снегопада. Улицы, дороги, дворы очищаются от снега, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В 06:00 организовали прометание дорог и тротуаров. Также их обработали противогололедным веществом. Аналогичные действие будут повторять несколько раз 6 апреля.

Особое внимание уделяется очистке площадок для пешеходов, подходов к остановкам общественного транспорта, тротуарам, станциям МЦК, метро. Помимо этого, тщательная уборка проводится на железнодорожных платформах, станциях, объектах соцсферы и в других местах.

Осадки будут идти все воскресенье. Может дуть сильный ветер.