Синоптик Тишковец: субтропические ночи пришли в Москву и установили новый рекорд

Впервые за 67 лет в Москве побит температурный рекорд в ночное время. Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале сообщил, что в российскую столицу пришли субтропические ночи и 27 мая в 03:00 столбик термометра зафиксировался на отметке в плюс 20 градусов.

«Ночной рекорд тепла для 27 мая до сих пор принадлежал далекому 1958 году, когда в столице было плюс 18,5 градусов. Рекорд 67-летней давности побит», — написал Тишковец.

По словам синоптика, в полночь 27 мая температура воздуха в Москве составляла плюс 20,4 градуса, в 03:00 — плюс 20 градусов, а к утру немного похолодало — до плюс 19,2 градуса. В это же время метеостанции в Балчуге зафиксировали плюс 19,6 градуса, а в Строгино — плюс 20,1 градуса.

Тишковец подчеркнул, что так тепло в ночное время еще не было никогда на главной метеостанции ВДНХ. Зафиксированные данные превышают климатическую норму для данного времени года и времени суток на 10 градусов и соответствуют субтропическому Сочи.

Ранее в Московском регионе ввели «желтый» уровень погодной опасности в связи с усилением ветра. Порывы ветра до 15 м/с могут возникать в отдельных районах столицы и Подмосковья до вечера 28 мая.