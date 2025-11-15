Синоптик Тишковец: снежный покров в Москве составил 4 см, а в области — 9

Снежный покров в Москве выпал высотой четыре сантиметра, а в области — девять. При этом на Балчуге и в Тушине он составил всего один сантиметр, сообщает в своем Telegram-канале синоптик Евгений Тишковец.

Снегом замело северную половину Московской области. Наибольший покров появился в Дмитрове и Волоколамске — девять сантиметров, Можайске шесть, Подмосковном восемь, Павловском Посаде и Наро-Фоминске — пять, Клину и Михайловском четыре.

Снег все еще продолжает идти.

Утром 15 ноября в Москве выпал первый снег. Синоптики считают, что к вечеру он не растает. Морозы только усилятся.

