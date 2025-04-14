Синоптик Тишковец: снег в Москве полностью растаял

сегодня в 13:08

По состоянию на 09:00 понедельника снежный покров, появившийся в российской столице 6 апреля, растаял. Об этом в своем Telegram-канале сообщил метеоролог Евгений Тишковец.

В Московской области остатки снега еще есть в Волоколамске — 7 см. В Павловском Посаде сохраняется 4 см снежного покрова. В Дмитрове и Черустях — по 2 см снега, в Михайловском — 1 см.

На иных метеостанциях снег не зафиксировали. Больше подобных осадков не ожидается.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в центральной части Европейской России установится теплая и солнечная погода.