Синоптик Тишковец показал северное сияние в России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опубликовал в Telegram-канале красивые кадры, на которых изображено северное сияние на разных территориях России.

На первом видео показано северное сияние в ночном небе Салехарда. Прямо над жилыми домами и парковкой причудливо «танцуют» зеленые блики.

На втором видео в ускоренном формате показано северное сияние в Ленинградской области. Третье фото сделано очевидцем на борту самолета, который совершал полет над Ладогой на уровне с северным сиянием.

Ранее Тишковец отметил, что на Земле продолжается геомагнитный шторм. Скорость солнечного ветра значительно выросла — с 500 до 600 км/с.

