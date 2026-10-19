Синоптик Тишковец: первые заморозки ожидаются в Москве

сегодня в 10:38

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столице возможны первые заморозки. В Подмосковье температура опустится до -3 градусов.

Прошедшей ночью на северо-западе и севере России отмечались заморозки от 0 до -5 градусов.

«Заморозки до -3 прогнозируются в Подмосковье. В Москве впервые в этом сезоне столбик минимального термометра опустится до околонулевых значений», — написал Тишковец.

В Подмосковье и столице в понедельник ожидается плюс 8-10 градусов. При малооблачной погоде обойдется без осадков.

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