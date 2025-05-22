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Синоптик Тишковец назвал бредом сообщения о невероятно жарком лете в России

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что аномально жаркого лета в России в этом году не стоит ждать. По его словам, в среднем летняя температура будет на 1-2 градуса теплее нормы.

«Что касается горячего бреда о грядущем невероятно жарком лете. Это чушь!» — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что лето в средней полосе России будет «хорошее», но возможен дефицит осадков в 10-20%.

Синоптик также отметил, что в Москве уже наступило метеорологическое лето, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится выше плюс 15 градусов. В четверг столбики термометров в столице покажут до плюс 23 градусов.

В пятницу ожидается переменная облачность, днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. В выходные температура составит плюс 25 — плюс 28 градусов. На следующей неделе тепло, которое близко к июльским значениям, сохранится.

Ранее синоптик рассказал, что в последний день мая столицу накроет 30-градусная жара.