Москвичам рассказали, когда город накроет 30-градусная жара

Тишковец: 30-градусная жара ожидается в Москве в последний день мая

Погода в российской столице постепенно возвращается в климатическую норму. Уже в конце следующей недели город накроет 30-градусная жара, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале .

Метеоролог опубликовал кадр, на котором изображена климатическая карта мира. Судя по фото, южная половина европейской территории России попала в зону, где температура воздуха прогреется от плюс 26 до плюс 31 градуса.

«Это прогноз температуры воздуха на 31 мая. <…> В Москве +30. Приготовиться к смене климатических сезонов!» — отметил Тишковец.

Ранее синоптик предупредил жителей и гостей Москвы о том, что 20 мая в городе ожидаются сильные дожди. На погоду в Центральной части России влияет циклон, который и принесет обильные осадки. После этого погода начнет выравниваться.