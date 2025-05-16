Синоптик озвучил, сколько дождя прольется на Москву 20 мая

Майский холод, когда температура была ниже средней почти на 5 градусов, принес разочарование жителям Московского региона. Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале рассказал, каких сюрпризов ждать от погоды в ближайшее время, а также предупредил о мощных дождях, которые выльются на Москву 20 мая.

В преддверии выходных в Москве ожидается увеличение облачности из-за теплого фронта циклона. В 17 мая в столице будет сухо, ночью температура воздуха будет варьироваться от плюс 8 до плюс 11 градусов. Днем возможен легкий дождь при температуре около плюс 20 градусов.

18 мая принесет более сильные осадки. Днем немного похолодает — до плюс 17-20 градусов, а вечером температура опустится еще ниже: от плюс 11 до плюс 14 градусов.

Следующая неделя обещает быть прохладной с частыми дождями. В понедельник ожидается приход холодного фронта с интенсивными ливнями до 5-6 мм и сильными порывами ветра до 10-15 м/с. Ночные температуры будут колебаться в пределах от плюс 9 до плюс 12 градусов, днем станет прохладнее, от плюс 13 до плюс 16 градусов.

Сильные дожди прольются в полночь 20 мая, при этом днем осадки уменьшатся, не превысив 9-10 л на кв. м. Температура воздуха к утру будет колебаться от плюс 7 до плюс 10 градусов, а днем поднимется до плюс 14-17 градусов.

С приходом ночи 21 мая погода начнет проясняться, и температура опустится до плюс 6-9 градусов. В течение дня через столицу пройдет активная фаза циклона, принося около 8 мм осадков, воздух не сможет прогреться выше плюс 15-18 градусов. Стабильная и теплая солнечная погода в Московском регионе установится лишь с началом лета.