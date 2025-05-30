Синоптик Тишковец: летний климат в России будет идеальным для сезона отпусков

Календарное лето на территории Центральной России начнется с умеренного комфортного тепла, а в целом оно будет идеальным для сезона отпусков, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что июнь будет нежарким, всего на 1-2 градуса температура превысит климатическую норму, также ожидается небольшой недобор по осадкам (норма в этом месяце 77 мм). В столице в среднем ночами столбики термометров будут показывать плюс 10 — плюс 15 градусов, а днем — от плюс 20 до плюс 25.

«Это идеальная климатическая зона комфорта, то есть тот диапазон температур окружающей среды, при которых сохраняется оптимальный тепловой баланс человеческого тела», — написал Тишковец в своем в Telegram-канале.

По его словам, обычно комфортные средние значения температуры — это плюс 21 — плюс 24 градуса, при этом нижний предел — плюс 18, верхний — плюс 27, но они могут меняться в зависимости от влажности воздуха и скорости ветра.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что аномальная жара, наблюдаемая в Московском регионе в последние дни, закончится с началом лета.